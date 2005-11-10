Il Besiktas vince grazie a Vlahovic: gol vittoria, Italiano vola a -1 dal Galatasaray in vetta
Yvonne Alessandro
Nella 7ª giornata della Super Lig (massimo campionato turco), il Besiktas ha sconfitto per 2-1 il Kocaelispor tra le mura amiche, continuando a inseguire le proprie ambizioni di vertice: per i bianconeri a segno Orkun e l'ex Juventus Vlahovic, per rispondere al momentaneo pareggio siglato da Show. È successo tutto nel primo tempo, 3 reti complessive forgiate in 13 minuti.
In questo modo le aquile nere salgono a quota 15 punti, restando appiccicati alla targa del Galatasaray di Osimhen e compagni. Non solo: la formazione di Vincenzo Italiano, ex tecnico di Bologna e Fiorentina, continua la sua marcia casalinga senza subire sconfitte: 8 le partite giocate in casa in questa stagione e vinte, tra Europa League e Super Lig. Un gran ruolino di marcia per il Besiktas, che nel frattempo tallona i campioni di Turchia in carica.
Süper Lig, 7a giornata
Venerdì 9 ottobre
Galatasaray-Kasimpasa 3-1
Sabato 10 ottobre
Genclerbirligi-Amedspor 2-2
Samsunspor-Trabzonspor 0-3
Alanyaspor-Erzumruspor 0-0
Rizespor-Fenerbahce 0-3
Domenica 11 ottobre
Konyaspor-Basaksehir 0-0
Gaziantep-Corum 0-3
Besiktas-Kocaelispor 2-1
Lunedì 12 ottobre
Eyuspor-Goztepe ore 19
La classifica aggiornata
1. Galatasaray 16 punti
2. Besiktas 15
3. Amedspor 14
4. Fenerbahce 13
5. Trabzonspor 13
6. Alanyaspor 12
7. Kocaelispor 12
8. Corum 10
9. Kasimpasa 10
10. Rizespor 10
11. Basaksehir 8
12. Gaziantep 8
13. Genclerbirligi 8
14. Erzurumspor 8
15. Konyaspor 5
16. Samsunspor 4
17. Goztepe 3*
18. Eyupspor 3*
*una gara mancante