Ufficiale Betis Siviglia, Johnny Cardoso rinnova ancora: il nuovo contratto scadrà nel 2030

Il Betis Siviglia ha annunciato il rinnovo del contratto di Johnny Cardoso fino al 30 giugno 2030. Si tratta di un'estensione di un anno rispetto all'accordo stipulato un anno fa, a dimostrazione della fiducia del club in un calciatore che ha mostrato una crescita incredibile negli ultimi mesi e che ha suscitato l'interesse di diversi club sia nel passato mercato estivo che nella finestra invernale appena conclusa.

Il comunicato del club recita: "Il Real Betis Balompié e Johnny Cardoso hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto del centrocampista americano per un'altra stagione. In questo modo, il giocatore si è legato al club biancoverde fino al 2030. João Lucas de Souza Cardoso (Denville, New Jersey, Stati Uniti, 20 settembre 2001) è arrivato al Real Betis nel dicembre 2023 dall'Internacional. Da allora ha giocato 44 partite con la prima squadra, segnando 2 gol e fornendo 3 assist".