Ufficiale Borussia Dortmund, Inacio rinnova fino al 2029: il comunicato del club giallonero

Grande notizia per Samuele Inacio. Il centrocampista offensivo figlio d'arte ha infatti rinnovato il contratto con il Borussia Dortmund fino al 2029. Questo il comunicato del club di questa mattina: "Il Borussia Dortmund ha anticipato il contratto di Samuele Inacio. Il centrocampista offensivo diciottenne ha firmato un nuovo accordo questa settimana, prolungando la sua permanenza fino al 30 giugno 2029. Il giovane nazionale italiano è entrato a far parte della squadra Under 19 del BVB proveniente dall'Atalanta Bergamo nel 2024 e da allora si è affermato come giocatore di Bundesliga a Dortmund.

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, ha dichiarato: "Con le sue capacità e il suo potenziale, Samu è uno dei maggiori talenti della sua fascia d'età a livello mondiale. Siamo convinti che con la sua dedizione e qualità possa diventare un giocatore eccezionale. È una parte importante della crescita della nostra squadra ed è per questo che siamo lieti di esserci assicurati le sue prestazioni a lungo termine.

Da quando è entrato a far parte del BVB, Inacio ha giocato nelle squadre Under 17, Under 19, Under 23 e nella prima squadra, collezionando un totale di 65 presenze con la maglia giallonera (14 gol, 11 assist). In questa stagione, Iñacio ha fatto il suo debutto in Bundesliga il 28 febbraio nella partita contro il Bayern Monaco e ha segnato il suo primo gol nella massima serie tedesca alla 33ª giornata, nella vittoria per 3-2 contro l'Eintracht Francoforte".

Il direttore sportivo Ole Book ha così commentato: "Samu ha molto da offrire: è intelligente in campo, sicuro con la palla tra i piedi e un ottimo giocatore di raccordo. Ha anche un ottimo senso dello spazio, il che lo rende una vera minaccia in zona gol. Queste qualità, unite alla sua dedizione e alla sua voglia di migliorarsi, lo rendono un giocatore davvero valido che è già cresciuto bene con noi e ha ancora ampi margini di crescita".