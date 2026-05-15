Ufficiale
Union Berlino, si svincolano Doekhi, Diogo Leite e Kral
In vista del match casalingo contro l'Augusta che, nella giornata di domani, chiuderà la sua stagione, l'Union Berlino ha annunciato che tre giocatori non rinnoveranno il contratto.
I due difensori centrali Danilho Doekhi (28) e Diogo Leite (27) oltre al centrocampista ceco Alex Král (27).
Si tratta di elementi di rilievo, già finiti nel mirino del calcio italiano, in particolar modo i primi due (Napoli e Lazio).
Contestualmente il club capitolino ha ufficializzato gli addi del preparatore dei portieri Michael Gspurning e del fisioterapista Silvio Thieme.
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