Lione e altri due club tremano: nominati amministratori per presunti debiti della proprietà

Nuove ombre sul futuro dell’Olympique Lione, coinvolto indirettamente nello scontro tra il fondo Ares e la holding che controlla il club. La società di private capital ha deciso di intervenire nominando amministratori per Eagle Football Holdings Bidco Limited, veicolo che detiene la maggioranza del gruppo proprietario del club francese.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la decisione è arrivata dopo presunte inadempienze sui debiti, con un’istanza presentata all’Alta Corte di Londra. Tuttavia - è bene chiarirlo - le attività sportive non subiranno conseguenze immediate: né il Lione né gli altri club del network – tra cui Botafogo e RWDM Brussels – risultano in amministrazione.

Durissima la reazione di John Textor, proprietario del gruppo: “Siamo gravemente offesi da una decisione unilaterale e predatoria che mira a smantellare un progetto multi-club sostenibile, capace di generare flussi positivi già dal 2026”. Ares ha replicato definendo queste affermazioni “fuorvianti” e annunciando azioni legali.

Dal canto suo, Cork Gully, nominata amministratore, ha chiarito le priorità: “Vogliamo stabilizzare la società e garantire il futuro dei club, collaborando con tutti gli stakeholder”. Ares, principale creditore dopo un finanziamento da circa 400 milioni di dollari nel 2022, contesta la gestione del debito, mentre Textor nega qualsiasi inadempienza. Nonostante le tensioni, il gruppo ha precisato che l’intervento su Bidco non ha attivato alcun default nei contratti né violazioni delle norme sportive, lasciando per ora il Lione al riparo da conseguenze immediate.