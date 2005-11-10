Carvajal al Getafe, finalmente ci siamo: presto la firma e l'inizio della nuova avventura

Dopo aver salutato il Real Madrid al termine della scorsa stagione, Dani Carvajal è pronto a voltare pagina senza lasciare la Spagna. Il terzino destro, 34 anni, era rimasto svincolato per tutta l'estate e, nonostante diverse proposte provenienti da campionati economicamente molto ricchi ma meno competitivi, ha scelto di aspettare l'occasione giusta per continuare a giocare ad alti livelli in Europa.

L'opportunità è arrivata dal Getafe, che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti con l'esperto difensore. Determinante, secondo quanto riferito, è stato il pressing dell'allenatore José Bordalás, convinto che l'ex Real Madrid possa rappresentare un valore aggiunto sia per il campionato sia per il percorso europeo del club.

La destinazione ha convinto anche lo stesso Carvajal, attratto dalla possibilità di rimanere a Madrid senza rinunciare alla Liga. Inoltre, il Getafe disputerà la UEFA Europa Conference League, un ulteriore elemento che ha pesato nella scelta del giocatore, desideroso di continuare a confrontarsi in competizioni internazionali.

Secondo il collega Matteo Moretto, l'operazione è ormai alle battute finali: le parti starebbero infatti completando lo scambio della documentazione necessaria, ultimo passaggio prima della firma sul contratto. Se non emergeranno imprevisti, Carvajal diventerà presto un nuovo giocatore del Getafe, aprendo così un nuovo capitolo della sua lunga carriera dopo gli anni trascorsi con la maglia del Real Madrid.