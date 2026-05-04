Caso infortuni al Real Madrid: nelle ultime due stagioni sono stati ben 120 gli stop fisici

Non è soltanto lo stop di Ferland Mendy a preoccupare il Real Madrid, ma un quadro generale che continua a destare interrogativi. Il terzino francese, schierato titolare contro l’Espanyol, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 14 minuti, un nuovo problema fisico che lo terrà lontano dalle competizioni per diversi mesi.

Un’assenza pesante che si inserisce in un contesto già complicato, segnato anche dai continui acciacchi di Kylian Mbappé. La situazione, però, non rappresenta un caso isolato. Secondo quanto riportato da Marca, il club madrileno ha registrato ben 120 infortuni nelle ultime due stagioni, un dato che inevitabilmente accende i riflettori sul lavoro dello staff medico.

Proprio su questo fronte non sono mancate polemiche recenti, legate in particolare alla gestione delle condizioni di Mbappé. In Spagna si è parlato di un possibile errore nella valutazione del ginocchio dell’ex attaccante del PSG, episodio che ha contribuito ad alimentare dubbi e critiche.