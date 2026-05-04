Real Madrid, tegola Mendy: nuovo infortunio, c'è lesione e la sua stagione è finita

Ancora una battuta d’arresto per Ferland Mendy, costretto a fermarsi nuovamente dopo un periodo in cui sembrava aver ritrovato continuità. Il terzino del Real Madrid, rientrato da poco e protagonista di buone prestazioni contro Bayern Monaco e Real Betis, si è infortunato durante la sfida contro l’Espanyol, lasciando il campo dopo appena 14 minuti visibilmente dolorante.

Il club spagnolo ha chiarito l’entità del problema con una nota ufficiale: "A seguito degli esami effettuati oggi dallo staff medico del Real Madrid, al nostro giocatore Ferland Mendy è stata diagnosticata una lesione al tendine del muscolo retto femorale della gamba destra. Le sue condizioni saranno attentamente monitorate". Un infortunio che, di fatto, chiude in anticipo la stagione del francese, mentre nei prossimi giorni verrà valutata anche l’ipotesi di un intervento chirurgico.

Si tratta del quinto stop stagionale per Mendy, già alle prese con un problema simile nell’aprile 2025, che lo aveva tenuto lontano dai campi per mesi. In totale ha saltato 29 partite, scendendo in campo solo nove volte per 452 minuti complessivi. Numeri che inevitabilmente pesano anche sulle valutazioni del club: sotto contratto fino al 2028, il difensore resta un elemento di qualità, ma la sua affidabilità fisica continua a rappresentare un’incognita, in un Real Madrid già duramente colpito dagli infortuni in questa stagione.