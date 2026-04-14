Cerezo spegne le voci sul futuro di Alvarez: "Julian resterà a lungo all'Atletico Madrid"

Il futuro di Julián Álvarez continua a essere uno dei temi più caldi in casa Atlético Madrid, soprattutto al pochi minuti dal ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona.

A spegnere le voci di mercato è intervenuto ancora una volta il presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo, con una dichiarazione netta e senza ambiguità: "Julián Álvarez resterà con noi a lungo". Un messaggio chiaro, che ribadisce la volontà del club di blindare uno dei suoi giocatori più importanti nonostante l’interesse crescente di diversi top club europei Già nei giorni precedenti, Cerezo aveva adottato toni altrettanto decisi, sottolineando con una battuta provocatoria: "Fino a quando non dico io che se ne va, non se ne andrà". Un modo per evidenziare il controllo totale del club sul futuro dell’attaccante argentino.

Julián Álvarez, arrivato all’Atlético nel 2024 e legato da un contratto fino al 2030, è diventato rapidamente un punto fermo della squadra di Diego Simeone. I numeri confermano il suo impatto: oltre 100 presenze, con più di 40 gol e numerosi assist, oltre a prestazioni decisive anche in Europa.