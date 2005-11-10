Ufficiale Adi Hutter allenerà di nuovo l'Eintracht Francoforte: ha firmato fino al 2029

Adi Hutter torna sulla panchina dell'Eintracht Francoforte. L'ufficialità è arrivata direttamente dal club tedesco, dopo l'addio di Albert Riera: l'austriaco eredita la guida della squadra dallo spagnolo. Hutter ha già allenato le Aquile dal 2018 al 2021 e si appresta ora a fare il suo ritorno in Bundesliga. L'ex Monaco ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029, ma assumerà il comando della squadra solamente dal 1° luglio.

"Adi Hütter è sinonimo di un calcio offensivo e coraggioso, di chiarezza e di disciplina. Nelle sue precedenti esperienze ha dimostrato di saper coniugare un calcio di transizione rapido con il possesso palla. Lo ha fatto soprattutto di recente al Monaco, dove ha sviluppato e al contempo stabilizzato una delle squadre più giovani del campionato in modo così mirato da consolidarla nelle zone alte della Ligue 1. Dopo ottimi colloqui, siamo convinti che insieme potremo far crescere ulteriormente l'Eintracht", ha dichiarato entusiasta il direttore sportivo Markus Krosche.

Il dirigente ha poi aggiunto: "Inoltre, il fatto che Adi conosca già le strutture, l'ambiente e le persone dentro e intorno al club è un grande vantaggio, che eviterà la necessità di un periodo di ambientamento. Abbiamo avuto un confronto all'insegna della massima fiducia, durante il quale Adi, oltre alla sua comprovata esperienza, ci ha trasmesso la forte impressione di avere una grandissima voglia e passione di lasciare nuovamente il segno qui all'Eintracht".