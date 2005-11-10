Champions League, i parziali al 45': Sporting avanti sul Lens, decide fin qui Suarez
Daniele Najjar
Sono terminati i primi tempi delle due sfide che aprono la seconda giornata della League Phase di Champions League. In terra francese il Lens dell'ex Udinese Thauvin sta perdendo contro lo Sporting CP (con il nostro Doumbia titolare) a causa del bel gol realizzato dal bomber Luis Suarez, al 22'. Palo colpito al 34' dal Lens con Ivanovic. Ancora 0-0 invece il parziale della sfida fra Sabah e Slavia Praga. Quest'ultima una sfida con poche emozioni: la prima vera occasione è arrivata al 38' con Chory che si è visto salvare sulla linea un gol fatto.
I parziali delle sfide delle 18.45
Lens-Sporting Lisbona 0-1
Sabah-Slavia Praga 0-0
Le altre gare:
Martedì 13 ottobre 2026
21:00 Arsenal-Lille
21:00 Atletico Madrid-Manchester United
21:00 Inter-Club Brugge
21:00 Galatasaray-Barcellona
21:00 RB Lipsia-PSV Eindhoven
21:00 Viking-Bayern Monaco
21:00 Villarreal-Napoli
Mercoledì 14 ottobre 2026
18:45 Feyenoord-Como
18:45 LASK-Liverpool
21:00 Roma-Real Madrid
21:00 Aston Villa-Fenerbahce
21:00 Shakhtar Donetsk-AEK Atene
21:00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund
21:00 Manchester City-Paris Saint-Germain
21:00 Real Betis-Porto
21:00 Slovan Bratislava-Stoccarda