Mauricio Pochettino si gode i segnali positivi arrivati dal Manchester United dopo la sfida contro lo Sporting. Il tecnico argentino, intervenuto ai microfoni di TNT al termine della gara, ha sottolineato la reazione della squadra e la crescita mostrata durante i novanta minuti: "Nel primo tempo penso che abbiamo controllato la partita e dominato. Eravamo delusi di andare negli spogliatoi sotto di un gol. Abbiamo avuto il controllo, ma ci è mancato qualcosa nel recuperare palloni nella metà campo avversaria e negli ultimi metri", ha spiegato l’allenatore.

La crescita nella ripresa

Pochettino ha poi evidenziato il cambio di ritmo nella seconda parte della gara: "Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare nel modo in cui vogliamo. Questo è lo stile, il carattere e la mentalità che vogliamo costruire. Se riusciamo a continuare così possiamo fare bene". Il tecnico dello United ha ribadito la propria soddisfazione per l’atteggiamento dei suoi giocatori: "Sono molto orgoglioso di loro. È stata una partita molto difficile, ma mi è piaciuta la squadra per tutti i 90 minuti, per il modo in cui ha mostrato personalità e carattere. Oggi abbiamo fatto vedere come vogliamo giocare. Abbiamo lavorato insieme solo per una settimana e sono davvero orgoglioso".