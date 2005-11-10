La ricerca di un nuovo terzino sinistro potrebbe portare il Manchester United a bussare alla porta dello Sporting CP. Tra i profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza dei Red Devils figura quello di Maximiliano Araujo, osservato da vicino anche in occasione del confronto di Champions League di mercoledì scorso, terminato 2-2. L'uruguaiano ha disputato tutti i 90 minuti, fornendo anche l'assist per la rete del momentaneo vantaggio portoghese firmata da Luis Suarez.

Manchester United, Araujo apre al trasferimento

Secondo quanto riportato da Sport Witness, il classe 2000 sarebbe particolarmente interessato alla prospettiva di trasferirsi a Old Trafford e il suo entourage sarebbe disponibile ad avviare una trattativa. Il Manchester United, che deve fare i conti con i frequenti problemi fisici di Luke Shaw, potrebbe intervenire sulla fascia sinistra già a gennaio. Sia Shaw che Harry Amass, peraltro, hanno un contratto in scadenza nel giugno del 2027.

Clausola da 80 milioni, ma lo Sporting potrebbe accontentarsi di meno

Araujo ha rinnovato lo scorso agosto il proprio contratto con lo Sporting fino al 2030, inserendo nell'accordo una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Secondo la medesima fonte, tuttavia, un'offerta compresa tra i 50 e i 60 milioni potrebbe essere sufficiente per convincere la società lusitana a privarsene già durante il mercato invernale. Resta da capire se la dirigenza del Manchester United sarà disposta ad autorizzare un investimento di tale portata a metà stagione per rinforzare la rosa a disposizione di Mauricio Pochettino.