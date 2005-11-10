Dal clamoroso rosso al messaggio social di Vinicius. E Mourinho fa silenzio stampa

Ha del clamoroso il cartellino rosso rimediato da un giocatore del calibro di Vinicius Junior: nell'1-0 con il quale il Real Madrid si è imposto sul Villarreal, il brasiliano si è visto annullare il 2-0 con annessa espulsione. Un'espulsione solare e chiara per tutti, nonostante per il resto del match la direzione di Ortiz Arias non abbia convinto tutti: nella ripartenza dei blancos, Vinicius he pensato bene di tirare per i capelli Saliba, per poi bruciarlo nello scatto verso la porta.

La reazione di Vinicius. E Mourinho fa silenzio stampa

Interviene il VAR, ma Vinicius non ci sta e protesta in maniera veemente già in campo. Poi, dal proprio profilo Instagram, peggiora ulteriormente la propria situazione con una serie di emoji pubblicate evidentemente per ironizzare sulla scelta del direttore di gara di mandarlo negli spogliatoi.

Come riporta Cadena Ser intanto, l'allenatore del Real Madrid, José Mourinho, ha deciso poi di non tenere alcuna conferenza stampa dopo il match. Non è chiaro se la decisione sia per polemica contro il mondo arbitrale, ma di certo le discussioni da parte dell'ex allenatore di Inter e Roma nei confronti del mondo arbitrale non sono mancate nemmeno dopo il suo ritorno a Madrid. Alla prossima puntata...