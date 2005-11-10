Ufficiale Columbus, colpo Brais Mendez: lo spagnolo lascia la Real Sociedad dopo 4 anni

Il Columbus Crew ha ufficializzato l'acquisto di Brais Mendez dalla Real Sociedad. Il centrocampista spagnolo arriva in Major League Soccer con lo status di Designated Player e firmerà un contratto fino al termine della stagione 2028-29, con opzione per un'ulteriore annata. Sarà a disposizione della squadra a partire dal 13 luglio, data di apertura della finestra estiva di mercato della MLS, una volta completate le pratiche burocratiche.

Il direttore generale del Columbus Crew, Issa Tall, ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "Siamo entusiasti di aggiungere Brais alla nostra squadra e di dargli il benvenuto a Columbus. Le sue qualità tecniche e la sua comprensione del gioco, dimostrate in uno dei migliori campionati del mondo, avranno un impatto molto positivo sul nostro gruppo. È un innesto importante sia per il presente che per il futuro del club".

Per Méndez si chiude così un lungo percorso nella Liga. Con la maglia della Real Sociedad ha disputato 166 partite, mettendo a referto 33 gol e 24 assist, contribuendo alla qualificazione del club alla Champions League al termine della stagione 2022-23. Nella massima competizione europea ha collezionato sette presenze e tre reti, tra cui quella realizzata all'esordio contro l'Inter nel pareggio per 1-1 del settembre 2023. Nel corso della sua esperienza a San Sebastián ha inoltre conquistato la Coppa del Re, vinta in finale ai rigori contro l'Atlético Madrid.

Cresciuto nel settore giovanile del Celta Vigo, Méndez ha debuttato in prima squadra nel 2017, totalizzando 166 presenze, 22 gol e 18 assist prima del trasferimento alla Real Sociedad. Nel novembre 2018 ha anche esordito con la nazionale maggiore della Spagna, segnando il gol decisivo nell'amichevole vinta 1-0 contro la Bosnia-Erzegovina. Con la Roja vanta quattro presenze complessive.