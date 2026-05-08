Crystal Palace in finale di Conference, Glasner: "Avete visto tutti quanto è forte lo Shakhtar..."

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, è stato intervistato da TNT Sports dopo la vittoria per 2-1 contro lo Shakhtar nel ritorno della semifinale di Conference League e il conseguente raggiungimento della finale di Istanbul. Queste le sue dichiarazioni: "Atmosfera fantastica. È per questo che da bambini si sogna di diventare calciatori: per vivere momenti come questo, è il premio che si riceve. Siamo già nella nostra prossima finale insieme. È incredibile quello che questo gruppo di giocatori sta facendo per il Crystal Palace...".

Mister Glasner ha poi proseguito così: "È stato davvero emozionante. Tutti potevano vedere quanto è forte lo Shakhtar Donetsk, quindi enorme merito ai miei giocatori. Hanno seguito il piano gara alla lettera e hanno lavorato durissimo".