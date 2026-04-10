Da Dias a Stones, passando per Kovacic: Man City, Guardiola fa il punto sugli infortunati

Il momento è delicato e non ammette passi falsi per il Manchester City, chiamato a inseguire l’Arsenal in vetta alla Premier League. Alla vigilia della sfida contro il Chelsea, Pep Guardiola ha fatto il punto sulle condizioni della rosa, tra certezze e assenze pesanti.

La notizia meno incoraggiante riguarda Ruben Dias, ancora indisponibile per il problema al bicipite femorale: “Sta migliorando, ma non è pronto per domenica”, ha spiegato il tecnico. Dubbi anche su John Stones, fermo per un infortunio al polpaccio: “Oggi forse farà un allenamento parziale, vedremo”, ha aggiunto Guardiola, lasciando intendere che il suo impiego resta improbabile.

Arrivano invece segnali positivi da Mateo Kovacic, finalmente recuperato dopo il lungo stop al tendine d’Achille: il centrocampista è tornato ad allenarsi con il gruppo e può rappresentare una risorsa importante in questo finale di stagione. Situazione ancora più lontana dal rientro per Josko Gvardiol, alle prese con il recupero dalla frattura alla tibia: “Sta migliorando, ma non è ancora vicino al ritorno”, ha chiarito l’allenatore.

Il City, galvanizzato dalla recente vittoria contro il Liverpool firmata anche dalla tripletta di Haaland, sa di dover vincere tutte le gare rimanenti per restare in corsa. A Stamford Bridge servirà una prova di forza, nonostante le assenze.