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De Zerbi trova panchina un mese e mezzo dopo l'OM: è il nuovo tecnico del Tottenham
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Nuova avventura per Roberto De Zerbi. Il Tottenham annuncia il suo arrivo in panchina con un long-term contract soggetto al rilascio del permesso di lavoro.
Il tecnico italiano, 46 anni, prende il posto di Igor Tudor ed è il terzo allenatore a guidare in questa stagione gli Spurs, che quando mancano sette giornate alla fine del campionato sono appena con un punto sopra la zona retrocessione. De Zerbi aveva guidato in questa stagione il Marsiglia, lasciando la guida dei francesi appena lo scorso 11 febbraio.
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