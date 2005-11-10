Ufficiale Niente Italia per Carlos Espì. L'attaccante passa al Real Madrid: il comunicato

Carlos Espì è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. A darne l'annuncio ci ha pensato lo stesso club Blancos con un comunicato pubblicato sul proprio sito. L'attaccante era anche nel mirino di Lazio, Fiorentina e Bologna, ma il suo futuro sarà alle Merengues.

Il comunicato del Real Madrid

"Il Real Madrid CF e il Levante UD hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Carlos Espí, che sarà legato al nostro club per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2031.

A soli 21 anni, Carlos Espí ha alle spalle tre stagioni al Levante, durante le quali ha disputato 66 partite e segnato 20 gol.

Nella scorsa stagione è stato nominato miglior giocatore under 23 del campionato.

Carlos Espí è un giocatore della nazionale spagnola Under-19 e Under-20".