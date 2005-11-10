Ufficiale Empoli, è addio con Dionisi: il tecnico ha firmato la risoluzione. Lo attende il Watford

Dopo l'esonero dello scorso marzo per Alessio Dionisi arriva anche la risoluzione del contratto con l'Empoli. Lo comunica il club toscano con una nota sui propri canali ufficiali: "Empoli Football Club rende noto di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Alessio Dionisi e con i componenti del suo staff Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi.

A mister Dionisi e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".

Ora il tecnico classe '81 è libero di firmare con il Watford in Inghilterra e iniziare la prima esperienza all'estero della sua carriera in cui cercherà di rilanciarsi dopo due stagioni negative con Palermo e appunto Empoli in Serie B.