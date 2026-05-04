Domani Arsenal-Atletico, Arteta recupera due big: "Ottimo, perché saranno più gare in una"

Arrivano segnali positivi in casa Arsenal alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. Mikel Arteta potrà infatti contare su Martin Odegaard e Kai Havertz, entrambi disponibili per la sfida in programma martedì, nonostante le recenti assenze.

I due non avevano preso parte alla seduta aperta al pubblico di lunedì, alimentando qualche dubbio, ma lo stesso tecnico ha chiarito la situazione. Havertz è fermo dall’infortunio rimediato contro il Newcastle il mese scorso, mentre Odegaard aveva saltato l’ultima gara di campionato contro il Fulham dopo essere uscito acciaccato all’andata.

Arteta ha sottolineato l’importanza del loro recupero: "Abbiamo bisogno di opzioni, abbiamo bisogno della capacità di giocare partite diverse domani, che sia dall'inizio o dopo, quindi è davvero un'ottima notizia per noi averli entrambi di nuovo a disposizione".

Restano invece indisponibili Jurrien Timber e Mikel Merino, entrambi ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Il ritorno di due pedine chiave, però, offre all’Arsenal maggiori soluzioni in vista di una gara decisiva per la stagione europea dei Gunners.