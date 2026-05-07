TMW Arteta e Luis Enrique uniti dal Barça e da Guardiola: ora si giocheranno la finale di Champions

Da ex compagni a rivali in una finale di Champions League: la sfida tra Mikel Arteta e Luis Enrique ha anche un forte valore simbolico, oltre che tecnico. Oggi alla guida rispettivamente di Arsenal e PSG, i due allenatori si ritrovano uno contro l’altro dopo aver condiviso un passato comune da giocatori.

Passato comune, stessa ispirazione

Entrambi, infatti, hanno vestito la maglia del Barcellona tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, incrociandosi in uno spogliatoio che già allora respirava calcio di alto livello e ambizioni europee. Il loro percorso si è poi intrecciato indirettamente attraverso una figura centrale del calcio moderno: Pep Guardiola. Luis Enrique ha vissuto il suo percorso da tecnico proprio nell’orbita del Barça, passando dalle giovanili fino alla guida della prima squadra, dove ha costruito un ciclo vincente culminato con i trionfi del 2015. Un modello di calcio offensivo e dominante che lo ha consacrato dopo i dubbi iniziali.

Arteta, invece, ha assorbito molti dei principi tattici di Guardiola durante l’esperienza come suo assistente al Manchester City, dal 2016 al 2019. Un periodo formativo decisivo che ha poi portato il tecnico spagnolo a costruire la propria identità sulla panchina dell’Arsenal. Oggi questi due percorsi paralleli si incrociano di nuovo, ma da avversari nella partita più importante della stagione. Una finale che non è solo una sfida tra club, ma anche tra idee, scuole di pensiero e un filo comune che passa dal Barcellona e arriva dritto fino a Budapest.