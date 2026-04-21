Ufficiale Dopo Dowman, l'Arsenal blinda Salmon: ha esordito in Champions a 16 anni

La giovane difensore dell'Arsenal, Marli Salmon ha firmato un pre-contratto con l'Arsenal. L'accordo prevede che firmi il suo primo contratto da professionista con il club al compimento dei 17 anni, come riporta Sky Sport. Salmon ha collezionato quattro presenze in prima squadra dal suo debutto nella partita di Champions League di dicembre contro il Club Brugge.

Salmon ha esordito da titolare nella vittoria del quinto turno di FA Cup dello scorso mese contro il Mansfield e l'Arsenal ha annunciato che firmerà un contratto da professionista con il club quando compirà 17 anni, il 29 agosto. Salmon, difensore inglese, è infatti nato il 29 agosto 2009, a Londra.

"È un momento importantissimo per me e anche per la mia famiglia", ha dichiarato il difensore, che a gennaio ha visto il suo compagno di squadra, la giovane stella sedicenne Max Dowman, firmare un pre-contratto. "Sono molto orgoglioso. Sono nell'accademia da quando avevo nove anni e voglio dare tutto per il club. Sono un tifoso dell'Arsenal e finora ho vissuto momenti bellissimi. Sono davvero orgoglioso di aver fatto il mio debutto in questa stagione, voglio solo continuare a impegnarmi al massimo, mantenere alto il mio livello e cercare di accumulare quanta più esperienza possibile in prima squadra".