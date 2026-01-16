Un talento al giorno, Marli Salmon: controcorrente verso un grande futuro con l'Arsenal

Tra i giovani aggregati alla squadra di Arteta in questa stagione c'è sempre e spesso Marli Salmon, un giovane difensore centrale (con possibilità di giocare anche come terzino destro) nato il 29 agosto 2009, che ha anche esordito recentemente in FA Cup. Alto circa 185 cm per un peso intorno ai 72 kg, presenta un fisico già ben strutturato per la sua età, con ottime proporzioni che gli permettono di competere fisicamente nonostante sia ancora adolescente. Dotato di piede destro preferito, si distingue per un'impostazione da difensore roccioso: eccellente capacità di lettura del gioco, compostezza nella gestione del pallone e discreta qualità nel portare palla in conduzione. Il suo stile richiama già per impostazione e maturità tattica quello di William Saliba, suo principale punto di riferimento.

Dal punto di vista tecnico-tattico, Salmon mostra grande maturità nella fase di non possesso (ottimo tempismo negli interventi e nella copertura degli spazi), unita a una buona progressione palla al piede e discreta visione di gioco per l'avvio dell'azione dal basso. Nonostante l'età, ha già accumulato presenze significative con l'Under-21 dell'Arsenal, minuti in UEFA Youth League e persino esordio in prima squadra in Champions League (stagione 2025/26). La combinazione di qualità atletiche in crescita, intelligenza tattica precoce e versatilità posizionale lo rendono uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile europeo, con un percorso di sviluppo calibrato che prevede probabilmente prestiti futuri prima dell'inserimento stabile in prima squadra.

Nome: Marli Salmon

Nato il: 29 agosto 2009

Nazionalità: inglese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: William Saliba

