L'Arsenal dà l'esempio: chi sono Dowman e Salmon, i due teenager titolari in FA Cup

Capita di rado, quasi come fosse un evento eccezionale in Italia, assistere all'esordio tra i professionisti di un 16enne. Figurarsi in Serie A. In Inghilterra invece rientra nella progettualità dei club, nella speranza di sfornare dal vivaio talenti giovanissimi che possano fare le loro fortune, oltre che della Nazionale dei Tre Leoni. Ecco, l'Arsenal oggi ne ha dato l'ennesima dimostrazione: il tecnico Mikel Arteta in occasione di un palcoscenico prestigioso come gli ottavi di FA Cup oggi non teme nemmeno di schierare ben due 16enni svezzati in Academy come Max Dowman e Marli Salmon.

Sono nomi già noti ai tifosi dei Gunners, tuttavia. La coppia di teenager è stata inclusa nella tournée pre-stagionale del club a Singapore e Hong Kong quando ancora avevano 15 anni ed è considerata ad alto potenziale da tempo. Infatti Salmon, difensore centrale classe 2009 inglese, ha già fatto il suo debutto subentrando dalla panchina contro il Club Brugge in Champions League a dicembre, e oggi ha l'occasione di partire titolare per la prima volta con la maglia dei Gunners in una partita ufficiale.

Dowman ha esordito in Premier League a 15 anni ed è il giocatore più giovane ad aver giocato dal primo minuto una partita per l'Arsenal, dopo aver giocato dall'inizio nella vittoria contro il Brighton in Carabao Cup. L'esterno d'attacco inglese, anche lui classe 2009, ha firmato un accordo pre-contrattuale con il club inglese, legando dunque il suo futuro con la società. Un infortunio alla caviglia subito a dicembre lo ha tenuto fuori fino ad ora, contro i Seagulls in campionato è stato convocato ma è rimasto in panchina, ma a distanza di tre giorni adesso è arrivato il momento di rimettere piede in campo. E stabilisce un altro record: la sua presenza dal primo minuto contro il Mansfield lo rende il più giovane giocatore di sempre dell'Arsenal in FA Cup, all'età di 16 anni e 66 giorni.