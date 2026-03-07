Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'Arsenal dà l'esempio: chi sono Dowman e Salmon, i due teenager titolari in FA Cup

L'Arsenal dà l'esempio: chi sono Dowman e Salmon, i due teenager titolari in FA CupTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:47Calcio estero
Yvonne Alessandro

Capita di rado, quasi come fosse un evento eccezionale in Italia, assistere all'esordio tra i professionisti di un 16enne. Figurarsi in Serie A. In Inghilterra invece rientra nella progettualità dei club, nella speranza di sfornare dal vivaio talenti giovanissimi che possano fare le loro fortune, oltre che della Nazionale dei Tre Leoni. Ecco, l'Arsenal oggi ne ha dato l'ennesima dimostrazione: il tecnico Mikel Arteta in occasione di un palcoscenico prestigioso come gli ottavi di FA Cup oggi non teme nemmeno di schierare ben due 16enni svezzati in Academy come Max Dowman e Marli Salmon.

Sono nomi già noti ai tifosi dei Gunners, tuttavia. La coppia di teenager è stata inclusa nella tournée pre-stagionale del club a Singapore e Hong Kong quando ancora avevano 15 anni ed è considerata ad alto potenziale da tempo. Infatti Salmon, difensore centrale classe 2009 inglese, ha già fatto il suo debutto subentrando dalla panchina contro il Club Brugge in Champions League a dicembre, e oggi ha l'occasione di partire titolare per la prima volta con la maglia dei Gunners in una partita ufficiale.

Dowman ha esordito in Premier League a 15 anni ed è il giocatore più giovane ad aver giocato dal primo minuto una partita per l'Arsenal, dopo aver giocato dall'inizio nella vittoria contro il Brighton in Carabao Cup. L'esterno d'attacco inglese, anche lui classe 2009, ha firmato un accordo pre-contrattuale con il club inglese, legando dunque il suo futuro con la società. Un infortunio alla caviglia subito a dicembre lo ha tenuto fuori fino ad ora, contro i Seagulls in campionato è stato convocato ma è rimasto in panchina, ma a distanza di tre giorni adesso è arrivato il momento di rimettere piede in campo. E stabilisce un altro record: la sua presenza dal primo minuto contro il Mansfield lo rende il più giovane giocatore di sempre dell'Arsenal in FA Cup, all'età di 16 anni e 66 giorni.

Articoli correlati
Arsenal, pre-contratto per il baby Dowman: firmerà da pro al compimento dei 17 anni... Arsenal, pre-contratto per il baby Dowman: firmerà da pro al compimento dei 17 anni
Wilshere: "Dowman ha la stessa aura di Fabregas: dimostra già qualità da leader" Wilshere: "Dowman ha la stessa aura di Fabregas: dimostra già qualità da leader"
Arsenal, Dowman fa proseliti anche in Nazionale. Il ct dell'U21 Carsley: "Lo monitoriamo"... Arsenal, Dowman fa proseliti anche in Nazionale. Il ct dell'U21 Carsley: "Lo monitoriamo"
Altre notizie Calcio estero
Arsenal, Dowman il più giovane titolare in FA Cup. Arteta: "Grande giorno per lui,... Arsenal, Dowman il più giovane titolare in FA Cup. Arteta: "Grande giorno per lui, ha una fame..."
L'Arsenal dà l'esempio: chi sono Dowman e Salmon, i due teenager titolari in FA Cup... L'Arsenal dà l'esempio: chi sono Dowman e Salmon, i due teenager titolari in FA Cup
Mansfield-Arsenal, le formazioni ufficiali: la scelta su Calafiori, un 16enne di... Mansfield-Arsenal, le formazioni ufficiali: la scelta su Calafiori, un 16enne di Arteta titolare
Bayern, Kompany in vista dell'Atalanta: "Spero di avere Kane. Neuer? Problema a un... Bayern, Kompany in vista dell'Atalanta: "Spero di avere Kane. Neuer? Problema a un polpaccio"
Il Liverpool si vendica dei Wolves e va ai quarti di FA Cup. Slot: "Ora non siamo... Il Liverpool si vendica dei Wolves e va ai quarti di FA Cup. Slot: "Ora non siamo più in 13"
Messi fa visita a Trump, parla Mascherano: "Era protocollo. Dovevamo solo parlare... Messi fa visita a Trump, parla Mascherano: "Era protocollo. Dovevamo solo parlare di calcio"
PSG strapazzato dal Monaco. Luis Enrique: "La fiducia non si compra al Monoprix,... PSG strapazzato dal Monaco. Luis Enrique: "La fiducia non si compra al Monoprix, va costruita"
FA Cup, un club di 3ᵃ serie con l'Arsenal, il Wrexham di Ryan Reynolds col Chelsea:... FA Cup, un club di 3ᵃ serie con l'Arsenal, il Wrexham di Ryan Reynolds col Chelsea: il programma
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
3 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Bologna-Verona, le probabili formazioni: Odgaard per Castro, Sammarco senza 6 giocatori
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"
Immagine top news n.1 Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta
Immagine top news n.2 Arriva Milan-Inter, Chivu ha l'arma Dimarco. Georgatos: "È il più forte al mondo"
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Milan, il derby riapre lo Scudetto? Amelia: "Deve succedere qualcosa difficile da pensare"
Immagine top news n.5 Napoli, rilancio Champions: Alisson Santos devastante e tornano Anguissa e De Bruyne
Immagine top news n.6 Inter sulle spalle di Pio Esposito. Ma Chivu cerca anche il miglior Thuram
Immagine top news n.7 Spalletti progetta la nuova Juventus, ma il presente è la sfida al Pisa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Acquafresca: "Cagliari, non mi farei intimidire dal Como. Si possono prendere alti"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cuesta: "Bernabé non ci sarà. Leggerezza? Non dobbiamo cambiare atteggiamento"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Udinese, i convocati di Palladino: Scalvini non ce la fa, in gruppo un classe 2006
Immagine news Serie A n.4 Bonaventura sul ritiro: "Non mi divertivo più come prima. La gente mi ricorderà per una cosa"
Immagine news Serie A n.5 Roma, domani la sfida a De Rossi: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.6 Incasso record, sold out e non solo. Per Milan-Inter 25 social media manager a bordo campo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica del ritorno: Pescara, 54 gol subiti e un baratro da evitare in tutti i modi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica del ritorno: Spezia e Mantova rischiano, playout a sei squadre
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica del ritorno: la terra di nessuno tra Padova, Samp e Avellino
Immagine news Serie B n.4 Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica del ritorno: Südtirol outsider, Cesena in calo preoccupante
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica del ritorno: Frosinone frena, il Palermo di Pohjanpalo lo tallona
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato"
Immagine news Serie C n.2 Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Bolzoni: "Otto gare in meno di due mesi, serve qualche punto in più per i playout"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Giron torna sulla sconfitta nel derby: "Chiediamo scusa ai tifosi, ora azzeriamo tutto"
Immagine news Serie C n.5 Trento, Tabbiani: "Fermarci ora sarebbe un peccato, proviamo ad alzare l'asticella"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 31ª giornata: Vicenza e Catania per la reazione, poi Ascoli-Ravenna. La guida completa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Pisa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Pisa, precedenti a senso unico: dominio bianconero
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
Immagine news Calcio femminile n.2 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”