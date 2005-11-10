Ufficiale L'Eintracht accoglie un nuovo difensore: dall'Estrela Amadora ecco il brasiliano Otavio

L'Eintracht Francoforte ha ufficializzato l'acquisto di Otavio dall'Estrela Amadora. Il giovane difensore centrale brasiliano, classe 2006, sosterrà le visite mediche prima di raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Grassau. Ha firmato un contratto fino al 2031 e indosserà la maglia numero 5.

Cresciuto nel settore giovanile del Botafogo, Otávio Manoel Galdino Fernandes ha lasciato il Brasile nel 2024 per trasferirsi in Portogallo. Dopo 14 presenze con la formazione Under 23 dell'Estrela Amadora, si è rapidamente guadagnato la promozione in prima squadra. Nella scorsa stagione ha collezionato 22 presenze nella massima serie portoghese, di cui 17 da titolare, contribuendo in maniera significativa alla salvezza del club. Il direttore sportivo dell'Eintracht, Timmo Hardung, ha spiegato le ragioni dell'investimento: "Con Otávio portiamo a Francoforte un difensore centrale giovane, di grande talento e con enormi margini di crescita. È mancino, alto, atletico e veloce, caratteristiche che abbina a una forte mentalità difensiva, un aspetto che volevamo rafforzare nella nostra rosa. Siamo convinti che ci darà grandi soddisfazioni".

Grande entusiasmo anche nelle prime parole del nuovo acquisto: "Sono felicissimo di indossare la maglia dell'Eintracht Francoforte. Entrare a far parte di un club con una tradizione così importante e protagonista nelle competizioni internazionali è un sogno che si realizza e rappresenta un passo fondamentale per la mia carriera. Voglio ringraziare Dio, la mia famiglia e tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno accompagnato in questo percorso. Ora inizia una nuova sfida: darò il massimo, lavorerò duramente per migliorare ogni giorno e ripagare sul campo la fiducia che il club ha riposto in me".