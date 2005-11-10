Ufficiale Nasce l'Atletico Dallas: il primo giocatore sarà il Chicharito Hernandez, allenatore Luccin

Javier "Chicharito" Hernandez è il primo giocatore della storia dell'Atletico Dallas. La nuova franchigia statunitense, che entrerà ufficialmente nei campionati professionistici della USL a partire dal 2027, ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante messicano, che sarà allenato dall'ex calciatore Peter Luccin.

Il club texano ha ufficializzato l'accordo attraverso una nota: "Il club annuncia oggi che Javier Hernandez, uno dei calciatori più affermati e conosciuti della sua generazione, ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione, subordinato all'approvazione della lega e della federazione. Hernandez diventa così il primo giocatore nella storia dell'Atlético Dallas".

Per il 38enne attaccante messicano, protagonista in carriera con club come Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen e Siviglia, si tratta di una nuova sfida negli Stati Uniti, ma dovrà attendere ancora qualche mese prima di scendere in campo con la sua nuova squadra: l'Atlético Dallas inizierà infatti la propria avventura ufficiale nella USL nel 2027, anno in cui Chicharito potrà debuttare con la maglia della neonata franchigia.