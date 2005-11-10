Ufficiale L'Eintracht Francoforte si rinforza a centrocampo, dal Club Brugge arriva Onyedika

Affare da circa 10 milioni, il nigeriano ha firmato fino al 2031. Il ds Krosche: "Ci impressionati per fisicità, intelligenza tattica e per la sua straordinaria costanza".

Colpo a centrocampo per i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, che hanno chiuso per il centrocampista nigeriano Raphael Onyedika, arrivato a titolo definitivo dal Club Brugge per un'offerta intorno ai 10 milioni di euro. Il calciatore ha firmato fino al 2031.

Il comunicato dell'Eintracht Francoforte

Questa la nota comparsa sul sito del club tedesco: "L'Eintracht Francoforte ha ufficializzato l'acquisto di Raphael Onyedika dal Club Brugge. Il nazionale nigeriano, a cui è stata assegnata la maglia numero 25, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031.

Durante la sua permanenza al Bruges, Onyedika ha vinto due titoli di campionato, la Coppa del Belgio e la Supercoppa belga. Ha inoltre conquistato la Coppa di Danimarca con l'FC Midtjylland nella sua prima esperienza fuori dal Belgio. Il centrocampista, alto 1,84 m, ha collezionato 268 presenze con la prima squadra di club in tutte le competizioni, incluse 24 partite di UEFA Champions League nelle ultime tre stagioni. Ha inoltre collezionato 26 presenze con la nazionale maggiore del suo paese ed è stato convocato per la Coppa d'Africa del 2024. Onyedika è stato uno dei giocatori più utilizzati nel calcio belga durante le sue quattro stagioni con il Bruges, collezionando rispettivamente 40, 49, 52 e 42 presenze in tutte le competizioni".

le parole del ds Krosche

All'interno del comunicato è possibile leggere anche le parole del direttore sportivo Markus Krosche: "Raphael Onyedika ci ha impressionato non solo per la sua fisicità e la sua intelligenza tattica, ma soprattutto per la sua straordinaria costanza. Negli ultimi anni è stato un titolare fisso e ha vinto numerosi trofei in Belgio. Vanta inoltre una preziosa esperienza internazionale. A 25 anni, ha ancora un grande potenziale ed è un elemento fondamentale per la struttura della nostra squadra".