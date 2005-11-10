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9 anni, 275 presenze e due titoli: l'Athtletic Club saluta Mikel Vesga che va all'Almeria

9 anni, 275 presenze e due titoli: l'Athtletic Club saluta Mikel Vesga che va all'Almeria TUTTOmercatoWEB
© foto di Alterphotos/Image Sport
Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 12:40Calcio estero
Il centrocampista è passato ufficialmente all'Almeria, firmando un contratto fino al giugno del 2029.

L'Athetic Club saluta uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni. Il club basco ha infatti annunciato di aver ceduto a titolo definitivo Mikel Vesga all'Almeria. Il calciatore dice così addio alla squadra con cui ha giocato per 9 stagioni, con 275 presenze, 10 gol e due titoli: una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna.

Il comunicato ufficiale dell'Almeria

Questa la nota comparsa sul sito del club andaluso: "L'UD Almería è lieta di annunciare l'ingaggio di Mikel Vesga dall'Athletic Club . Il centrocampista esperto ha firmato un contratto valido fino a giugno 2029.

Prodotto del rinomato settore giovanile dell'Athletic Bilbao, Vesga arriva ad Almería dopo essersi affermato come uno dei centrocampisti più affidabili del calcio spagnolo, portando leadership, esperienza e qualità al cuore della squadra. Naturalmente mancino e alto 1,90 metri, Vesga è una presenza imponente a centrocampo. Principalmente un mediano difensivo, è in grado di giocare anche in una posizione più avanzata al centro, combinando intelligenza tattica e capacità di supportare la fase offensiva. Forte nelle transizioni difensive e dotato di un'ottima capacità di lettura del gioco, Vesga garantisce equilibrio a centrocampo grazie al suo posizionamento, alla sua disciplina e alla sua intensità di gioco. A suo agio con il possesso palla, eccelle nel far progredire l'azione e nell'organizzare i compagni, risultando un elemento chiave sia in fase di possesso che in fase difensiva. Il trentaduenne arriva con un curriculum eccezionale, avendo collezionato oltre 250 presenze nella Liga con l'Athletic Club. Vanta inoltre esperienza nelle competizioni europee e conosce bene la Liga Hypermotion, avendo disputato 41 partite nella seconda divisione spagnola con l'Athletic Bilbao".

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