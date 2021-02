El Kaddouri occasione a zero: pressing PAOK per il rinnovo, sirene da Emirati Arabi e Turchia

vedi letture

In Grecia ha conquistato l’appellativo di Maestro. Omar El Kaddouri oggi è un giocatore affermato, fondamentale per il centrocampo del PAOK Salonicco. Il contratto è in scadenza, i greci spingono da più tempo per rinnovare. Perché perdere a parametro zero un giocatore diventato punto cardine sarebbe un autogol non da poco.

Classe 90, trent’anni compiuti ad agosto. Nel pieno della maturità. Omar è diventato grande e pensa in grande. Durante il calciomercato passato agli archivi il suo nome era sul taccuino di diversi club, proprio come due anni fa a quando il Parma era pronto a chiudere e battere tutti sul tempo ma Razvan Lucescu, allenatore del PAOK dell’epoca, bloccò la cessione. I risultati gli diedero ragione: con il contributo di El Kaddouri il PAOK vinse il campionato. Oggi Lucescu junior allena in Arabia l’Al Hilal. E dal territorio arabo sono arrivati alcuni tentativi importanti per ingaggiare El Kaddouri. Genoa, Torino e tanti altri club non solo italiani ci pensano e ci hanno pensato. Grandi apprezzamenti in Turchia da Trabzonspor e Besiktas. E dall’Arabia continuano a pressare. El Kaddouri in scadenza, è un nome forte del mercato che verrà. E intanto il Paok spinge per rinnovare. Difficile privarsi del Maestro a cuor leggero.