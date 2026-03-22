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Esonero Bacci dal Tondela, smentite sull'aggressione. Il presidente: "Cose di calcio"
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Ha fatto molto rumore l'esonero del tecnico italiano Cristiano Bacci dal Tondela, accusato dalla stampa portoghese di una presunta aggressione al presidente Gilberto Coimbra dopo l'ultima sfida all'AFS. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com però, la versione secondo la quale Bacci avrebbe aggredito il presidente non trova conferme. Secondo fonti vicine all'allenatore, si sarebbe trattato semplicemente di una discussione accesa fra i due.
Da parte sua dopo la diffusione delle notizie della presunta aggressione, il presidente del Tondela, Coimbra, ha spiegato: "Posso confermare che Cristiano non è più l'allenatore del Tondela. Quello che posso dire è che queste sono cose che fanno parte del calcio. Caso chiuso".
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