Cristiano Bacci esonerato dal Tondela: presunta aggressione al presidente

Clamoroso ciò che è accaduto al Tondela, in Portogallo. L'allenatore italiano Cristiano Bacci è stato infatti esonerato e ciò che raccontano i media locali dietro a questa scelta ci sarebbe una presunta aggressione al presidente del club, Gilberto Coimbra. La società non ha ancora diramato comunicati ufficiali, ma secondo quanto riporta Record, Bacci è già stato sollevato dall'incarico dopo la denuncia di quanto accaduto da parte del numero uno del club.

La ricostruzione di Record parla del fatto che i due sarebbero rimasti chiusi dentro un ufficio dopo la sfida persa contro l'AVS. La tensione sarebbe salita alle stelle e lo staff tecnico sarebbe dovuto addirittura intervenire per fermare una presunta aggressione di Bacci a Coimbra. Il quale avrebbe lasciato il posto in stato di shock, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Ecco perché per il club, Bacci è stato considerato esonerato con effetto immediato. Soltanto qualche settimana fa, il 4 marzo, Bacci aveva parlato a TuttoMercatoWeb.com dei suoi obiettivi da qui a fine stagione: "Il mio non è solo un lavoro di campo ma anche di organizzazione e mentalità. Il tempo stringe, tutte le partite sono importanti. Abbiamo pareggiato anche con il Benfica, non ci sono risultati scritti. Siamo una squadra che non ha la forza ad esempio di potersi imporre in casa e tralasciare la gare in trasferta, tutte le gare sono utili. Questa è la mentalità che ho provato a trasmettere alla mia squadra, sapendo di dover fare i conti solo alla fine" (leggi qui la sua intervista).