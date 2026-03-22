Ufficiale Il Tondela si espone: "Nessun atto violento tra Bacci e il presidente". Ma arriva l'esonero

Il Tondela prende posizione in merito al caso Cristiano Bacci. Infatti, nelle ultime ore il tecnico italiano di 50 anni, originario di Viareggio, è stato additato dalla stampa portoghese di una presunta aggressione al presidente Gilberto Coimbra dopo l'ultima sfida all'AFS. Mentre il club del distretto di Viseu ha commentato pubblicamente quanto segue:

"Smentiamo, in modo chiaro e inequivocabile, qualsiasi atto di violenza che si sarebbe verificato ieri tra l'allenatore Cristiano Bacci e il Presidente Gilberto Coimbra", le prime parole espresse tramite comunicato ufficiale dal club portoghese, attualmente diciassettesimo in Liga Portugal con 20 punti. Dichiarazioni conformi all'esclusiva riportata questo pomeriggio da TMW.

"L'accaduto non è stato altro che un acceso scambio di battute, in un contesto di tensione emotiva - come in tanti altri casi nel calcio - ma che, in nessun momento, è sfociato in un confronto fisico", la precisazione data dal Tondela a distanza di poche ore dal suo licenziamento. "Sempre in merito a questo caso, informiamo di aver raggiunto un accordo con il mister Cristiano Bacci per la cessazione del rapporto di lavoro esistente tra le parti. Auguriamo al mister e al suo staff tecnico i migliori successi personali e professionali", la conclusione della saga Bacci.

Dunque, il tecnico italiano lascia il Tondela dopo 16 partite trascorse in panchina e una media punti di 0,88. L'ingaggio ufficiale era arrivato solamente lo scorso 13 novembre. A distanza di poco più di 4 mesi è arrivato l'esonero.