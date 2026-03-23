Tondela, Bacci esonerato. Nota del tecnico: "Nessun atto di violenza. Scambio di parole acceso"

Nelle scorse ore si sono susseguite molte voci in merito all'esonero dell'allenatore italiano Cristiano Bacci dal Tondela, club di Primeira Liga in Portogallo. Il tecnico è stato sollevato dall'incarico nella giornata di ieri, dopo che poco prima si era diffusa la notizia di una presunta sua aggressione nei confronti del presidente. Notizia che poi è stata smentita sia dalla società che dallo stesso presidente, con Bacci che poco fa ha comunque voluto dire la sua con una nota ufficiale.

Il comunicato di chiarimento di Cristiano Bacci.

"Alla luce delle varie notizie circolate nelle ultime ore, e nel tentativo di ristabilire il mio buon nome, desidero chiarire quanto segue:

- Respingo categoricamente qualsiasi atto di violenza che possa essere avvenuto dopo la partita tra CD Tondela e AFS che coinvolga me e il presidente del CD Tondela, Gilberto Coimbra;

- C’è stato, tuttavia, uno scambio di parole più acceso – cosa normale nel calcio – dopo una partita che tutti volevamo vincere ma che, purtroppo, non abbiamo vinto;

- Lavoro nel calcio professionistico da molti anni e ho sempre mantenuto una posizione basata su etica, professionalità e compostezza, e sono rimasto turbato nel leggere tutto ciò che è stato scritto su di me negli ultimi giorni;

- Nel lasciare il CD Tondela, desidero cogliere l’occasione per augurare al club le migliori fortune e continui successi per il futuro.

Cristiano Bacci".