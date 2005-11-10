Ufficiale Feyenoord, ritorno al passato: in panchina arriva Van Bronckhorst 7 anni dopo l'addio

Il Feyenoord riparte da una delle figure più rappresentative della propria storia recente. Il club di Rotterdam ha infatti ufficializzato il ritorno in panchina di Giovanni van Bronckhorst, che ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Insieme a lui torna anche Sipke Hulshoff, nominato vice allenatore.

La scelta arriva dopo l'esonero di Robin van Persie, avvenuto due settimane fa, e rappresenta una chiara volontà della nuova dirigenza di affidarsi a un tecnico che conosce profondamente l'ambiente. Il direttore tecnico Dévy Rigaux ha spiegato la decisione sul sito ufficiale del club: "Giovanni è un professionista e una personalità. La sua esperienza, unita al DNA del Feyenoord e alla voglia di vincere che abbiamo percepito nei nostri colloqui, ci fa credere che possa aiutare il club a compiere un ulteriore passo avanti".

Van Bronckhorst aveva già guidato il Feyenoord dal 2015 al 2019, conquistando un campionato olandese, due Coppe d'Olanda e due Johan Cruyff Shield. Dopo quell'esperienza ha allenato in Cina (Guangzou R&F), Scozia (Rangers) e Turchia (Besiktas), con alterne fortune. Nell'ultima stagione invece è stato vice-allenatore di Arne Slot al Liverpool.