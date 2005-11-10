Ufficiale Colpo in difesa per il Lione, dall'Estoril Praia arriva l'austriaco Felix Bacher

Affare da 4,3 milioni di parte fissa, 800mila euro di bonus e il 12,5% di futura rivendita nei confronti dei portoghesi. Bacher ha firmato fino al 2031.

L'Olympique Lione ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Felix Bacher. Il difensore centrale austriaco arriva dal GD Estoril Praia e ha firmato un contratto di cinque anni, che lo legherà al club francese fino al 30 giugno 2031.

Per assicurarsi le prestazioni del classe 2000, il club francese ha raggiunto un accordo con i portighesi sulla base di 4,3 milioni di euro di parte fissa. L'intesa prevede inoltre bonus fino a 800 mila euro e una percentuale del 12,5% sulla futura rivendita del calciatore, che resterà a favore dell'Estoril.

Reduce da un'esperienza positiva nel campionato portoghese, Bacher è stato scelto dal Lione per rinforzare il reparto difensivo in vista della nuova stagione. Il club francese punta sulle qualità del centrale austriaco per aumentare solidità e profondità alla rosa, inserendo un profilo giovane ma già con una buona esperienza internazionale. Ora il difensore è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Ligue 1, dove cercherà di ritagliarsi fin da subito un ruolo importante nelle gerarchie della squadra di Fonseca.