Ufficiale Liverpool, Van Bronckhorst nuovo vice di Slot. Salutano Fabian Otte e Claudio Taffarel

Giovanni van Bronckhorst si unisce allo staff di Slot, allenatore del Liverpool. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Il Liverpool FC può confermare una serie di nuove nomine e partenze all'interno dello staff tecnico di Arne Slot prima del 2025-26. L'ex nazionale e capitano dei Paesi Bassi Giovanni van Bronckhorst si unisce ai campioni della Premier League in qualità di assistente allenatore, con riserva di visto.

Van Bronckhorst ha vinto una serie di riconoscimenti importanti durante una carriera da giocatore che ha incluso periodi con Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal e Barcellona, e da quando si è ritirato da giocatore nel 2010 dopo aver raggiunto la finale della Coppa del Mondo di quell'anno con il suo paese, è passato in panchina, iniziando come assistente al Feyenoord. È passato alla guida del club dell'Eredivisie dal 2015 al 2019 e il suo periodo alla guida del Feyenoord è stato caratterizzato da un titolo olandese nel 2016-17 e due successi in KNVB Beker.

Van Bronckhorst ha successivamente preso le redini del Guangzhou R&F in Cina, poi dei Rangers, che ha portato alla vittoria della Coppa di Scozia e alla finale di Europa League nel 2021-22, e più recentemente del Besiktas, che ha lasciato la squadra turca alla fine del 2024. Nel frattempo, Xavi Valero torna al Liverpool come nuovo allenatore dei portieri della prima squadra, tornando nel Merseyside dopo aver trascorso gli ultimi sette anni con il West Ham United.

Lo spagnolo è entrato nei Reds per la prima volta con Rafael Benitez nel 2007 e rimarrà al fianco del suo connazionale per poi passare alla guida di Internazionale, Chelsea, Napoli e Real Madrid. Dopo un periodo con l'Hebei China Fortune, Valero si è unito al West Ham durante l'estate del 2018. A dare l'addio al reparto portieri dei Reds in vista della prossima stagione sono sia Fabian Otte che Claudio Taffarel. Otte lascia il club dopo una stagione come membro dello staff di Slot, in cui ha contribuito al successo del Liverpool in Premier League come allenatore dei portieri della prima squadra. Il tedesco è entrato nei Reds la scorsa estate, dopo aver accumulato esperienza in diversi ruoli, tra cui alcuni periodi con la nazionale statunitense, il Burnley e il Borussia Monchengladbach.

La leggenda brasiliana e vincitore della Coppa del Mondo Taffarel ricorda un legame con il Liverpool iniziato quando ha avuto un'opportunità da allenatore presso l'AXA Training Centre nel 2021. Inizialmente con Jürgen Klopp e poi per una sola stagione con Slot la scorsa stagione, Taffarel ha sostenuto i portieri della squadra maggiore durante un periodo che ha incluso la gioia dei trofei in Carabao Cup (due volte), Emirates FA Cup e Premier League. Tutti in LFC ringraziano Fabian e Claudio per il loro contributo e augurano loro il meglio per il futuro".