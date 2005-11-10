Florentino Luis è tutto del Burnley: è scattato l'obbligo di riscatto dal Benfica
Florentino Luis è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Burnley. Il giocatore è stato riscattato dal Benfica, questa la nota del club inglese:
"Il Burnley è lieto di confermare che Florentino Luis è diventato a tutti gli effetti un giocatore del club a titolo definitivo proveniente dal SL Benfica, al termine della stagione 2025/26.
Il centrocampista portoghese era arrivato nell'East Lancashire la scorsa estate e aveva fatto il suo debutto contro il Liverpool, prima di mettere a referto il suo primo assist con la maglia dei Clarets appena quattro partite più tardi, nel successo per 2-0 contro il Leeds United.
Florentino, forte di una significativa esperienza in UEFA Champions League e con la nazionale portoghese Under 21, ha totalizzato 33 presenze complessive con il Burnley in tutte le competizioni nel corso della sua prima stagione a Turf Moor.
Nel trasferimento del 26enne era prevista una clausola di obbligo di riscatto, che è scattata nel corso della passata stagione, rendendo così definitivo il suo passaggio al Burnley".