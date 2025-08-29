Roma, ieri sondaggio per Florentino Luis: Massara ha incontrato l'agente del portoghese

Nella giornata di ieri la Roma ha effettuato un sondaggio per Florentino Luis. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale il direttore sportivo Massara ha incontrato l'agente del centrocampista per capire la fattibilità dell'operazione, comunque complicata perché il Benfica lo valuta 25 milioni di euro. Sul classe 1999 va registrato poi anche il pressing di Marsiglia e Burnley.

Intanto la Roma ha accolto Ziolkowski

La Roma accoglie finalmente il polacco Jan Ziolkowski. Come documentato da TMW, il difensore classe 2005 è appena sbarcato nella capitale per sostenere le visite mediche di rito e poi firmare il suo nuovo contratto coi giallorossi. Massara nelle scorse ore ha infatti trovato un accordo col Legia Varsavia sulla base di un conguaglio da 6,6 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Sul centrale alto un metro e novantaquattro centimetri, c'erano pure diverse squadre di Bundesliga, che hanno provato a convincerlo, ma lui è sempre stato chiaro e ha detto sì immediatamente alla Roma. In carriera Ziolkowski vanta 39 presenze e 2 gol con il Legia Varsavia e 41 incontri e 2 reti con la seconda squadra del Legia Varsavia. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Polonia Under 18, 3 con l'Under 19 e 5 con l'Under 20, con cui ha segnato anche un gol.