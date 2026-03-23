Fra accuse, minacce e poco spazio. L'esperienza di Blanuta alla Dinamo Kiev è un incubo

L’esperienza dell’attaccante Vladislav Blanuta, con un passato nel Pescara in Italia, alla Dinamo Kiev è da considerarsi già terminata dopo pochi mesi e appena sei presenze – l’ultima delle quali lo scorso nove novembre – anche a causa di un certa ostilità da parte del pubblico della squadra della capitale per via del padre di origine russa e alcune sue posizioni considerate filo-russe visto che in passato ha condiviso sui propri profili social alcuni discorsi di Vladimir Solovyov, noto propagandista del Cremlino, e sequenze della miniserie russa "Brigade", associata alla propaganda del regime di Putin.

Una situazione che ha reso impossibile la vita di Blanuta a Kiev tanto da averlo spinto a lasciare il club già nel mercato di gennaio con anche una richiesta alla FIFA di una deroga per poter giocare in un terzo club in questa stagione. Lo riferisce Sport.ro riportando le parole di un amico del giocatore che spiega come l’aver giocato per pochi minuti in questa stagione con il Craiova in Coppa di Romania gli abbia impedito di cambiare maglia a gennaio nonostante la situazione che sta vivendo in campo e fuori a Kiev e la volontà di cambiare aria anche per le pesanti minacce ricevute. Nel settembre scorso infatti la foto del giocatore è stata attaccata a un bersaglio e crivellata di colpi venendo poi postata sui canali social dei White Boys Club, il principale gruppo ultras della Dinamo.

Nonostante un investimento di due milioni di euro e un contratto fino al 2030 per Blanuta, che gha giocato 10 gare segnando una rete per un totale di 303’ in campo, l’esperienza in Ucraina è da considerarsi già conclusa con i media ucraini (Sport.ua) che parlano di un addio imminente non essendo stato neanche incluso nella lista dei giocatori a disposizione per la seconda parte di stagione.