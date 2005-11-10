Frattura alla mascella per il Dibu Martinez, che assicura: "Tranquilli, torno tra poche settimane"

Il Chelsea tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Emiliano Martinez. Il portiere argentino, protagonista della vittoria per 2-0 in Premier League contro l’Everton, ha dovuto lasciare il campo in barella dopo un violento scontro aereo con il difensore Jarrad Branthwaite. Il trentaquattrenne, scrive BBC, ha riportato una frattura alla mascella e ha avuto bisogno di otto minuti di assistenza prima di essere trasportato in ospedale. L’allenatore Xabi Alonso ha successivamente confermato che il giocatore aveva subito una commozione cerebrale. Questa mattina, direttamente dall’ospedale, il Dibu ha rassicurato i tifosi attraverso i social: "Grazie a tutti per i messaggi. L’operazione è andata bene. La cosa più importante è che abbiamo vinto e mantenuto la porta inviolata. Tra poche settimane sarò di ritorno".

Penders pronto a raccogliere il testimone

L’infortunio dell’argentino apre le porte a Mike Penders, destinato a difendere i pali dei Blues nelle prossime settimane. Il ventunenne, acquistato dal Genk per 17 milioni di sterline nel 2024, ha debuttato in Premier League proprio contro l’Everton, subentrando dopo l’uscita di Martinez. Per lui si prospetta un calendario impegnativo, con le sfide di campionato contro Tottenham e Manchester United, intervallate dall’impegno di Carabao Cup contro il Liverpool.

Xabi Alonso lancia il giovane portiere

Xabi Alonso ha manifestato piena fiducia nel belga, sottolineandone le qualità: "Mike ha personalità. È coraggioso e abbiamo piena fiducia in lui. Ha fatto bene quando è entrato". Il tecnico ha poi ribadito l’importanza di coinvolgere tutti i componenti della rosa: "Si tratta della squadra, che tutti i giocatori si sentano importanti e possano avere il loro momento ogni volta che ce n’è bisogno, e questo è molto positivo".