Argentina, rientro record per Dibu Martinez: già in nazionale dopo la frattura alla mascella

Emiliano Martinez brucia le tappe e si avvicina al ritorno in campo. Il portiere argentino del Chelsea, operato per una frattura alla mascella dopo il violento scontro con Jarrad Branthwaite dell'Everton dello scorso 17 ottobre, ha recuperato più rapidamente del previsto. Inizialmente si ipotizzava uno stop superiore a un mese, ma il campione del mondo 2022 ha già ripreso ad allenarsi ed è stato convocato da Lionel Scaloni per le amichevoli dell'Argentina contro Uruguay e Costa Rica.

Il medico dell'Argentina: "Martinez si è ripreso molto bene, ma serve protezione"

Intervistato da TyC Sports, il medico della nazionale argentina ha rassicurato sulle condizioni del portiere: "Si è ripreso molto bene e si è consultato con gli specialisti nominati dal club. Tutto è andato per il meglio". Martinez aveva già ripreso gli allenamenti a Cobham, partecipando anche alle sedute collettive del Chelsea. Per proteggere la mascella durante il recupero, il trentasettenne dovrà comunque indossare un casco protettivo.

Scaloni non vuole rischiare: Rulli favorito per giocare

La convocazione non garantisce però il ritorno immediato tra i pali. "Era stato deciso che non avrebbe giocato, ma ieri e oggi si è allenato normalmente. Lo stiamo monitorando attentamente e sta rispondendo molto bene. Vedremo come si sentirà domani mattina", ha spiegato il medico. Chelsea e nazionale argentina stanno coordinando il percorso di recupero, con l'obiettivo di evitare ricadute. Per questo motivo Geronimo Rulli resta il favorito per partire titolare, mentre Martinez continuerà a essere valutato giorno dopo giorno.