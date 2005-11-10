Argentina, Dibu Martinez sfida la Spagna: "Se la affrontassimo oggi, vinceremmo noi"

Emiliano Martinez non cerca alibi per la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dell'ultimo Mondiale, decisa per 1-0 dopo i tempi supplementari, ma è convinto che oggi l'esito sarebbe differente. Intervistato sul canale YouTube del giornalista Gaston Edul, il portiere argentino ha spiegato: "Abbiamo perso, tutto qui, non ci sono scuse. Ci hanno battuto in modo onesto. Ma con i rigori avremmo vinto. Ero assolutamente certo che non fosse la mia giornata, con la sensazione che la palla non entrasse. Ma, se Dio vuole, vinceremo il prossimo Mondiale". Martinez ha poi sottolineato il percorso dell'Albiceleste: "Abbiamo raggiunto un'altra finale, abbiamo battuto l'Inghilterra. Vedo gli aspetti positivi. Alla fine, non si tratta solo di vincere, ma di lasciare il segno".

Martinez: "Nel 2022 rispettavo di più la Francia"

Il portiere ha quindi confrontato la Spagna con la Francia affrontata nella finale del Mondiale 2022: "Come squadra, la Francia è stata quella che mi ha ispirato più rispetto nel 2022. Perché erano campioni del mondo e avevano più esperienza. Provavo più rispetto per loro". Poi la convinzione sulle attuali possibilità dell'Argentina: "Sapevo che la Spagna era molto forte, ma oggi, se li affrontassimo di nuovo, li batteremmo".

"Le teorie del complotto mi fanno ridere"

Martinez, passato in estate dall'Aston Villa al Chelsea e attualmente alle prese con il recupero da un infortunio alla mascella, ha infine respinto le voci circolate attorno all'Argentina durante l'ultimo Mondiale. Il 34enne non ha lasciato spazio a interpretazioni: "Le teorie del complotto mi fanno ridere. Ormai la gente crede a tutto quello che legge sui social. Chi vuole perdere una finale di Coppa del Mondo?".