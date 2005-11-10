Dibu Martinez rivela: "Dopo il Mondiale il dito era spezzato a metà. Così niente Juve"

Emiliano Martinez ha svelato un retroscena di mercato legato al suo infortunio al dito, problema fisico con cui il portiere argentino ha dovuto convivere durante il Mondiale 2026. L'estremo difensore del Chelsea ha raccontato che, dopo la Coppa del Mondo, la frattura ha compromesso anche il trasferimento alla Juventus: "È finito il Mondiale, sono andato in vacanza e il dito mi faceva male. Pensavo: 'Se ho finito il Mondiale, il dito era a posto'. Ho fatto una radiografia ed era di nuovo spezzato a metà. Ed è lì che è saltato il trasferimento in un club (la Juventus, ndr)", ha spiegato Martínez.

Il portiere argentino ha poi raccontato le valutazioni dei medici, convinti che non potesse continuare senza un intervento chirurgico: "Tutti i dottori mi davano dieci settimane di stop. Mi dicevano che era impossibile giocare in quelle condizioni e che avevo bisogno di un'operazione". Martinez, però, aveva scelto di stringere i denti per difendere la porta dell'Argentina al Mondiale, evitando l'intervento e giocando con un guanto speciale e il dito completamente fasciato. Una decisione che gli ha permesso di partecipare al torneo, ma che ha avuto conseguenze anche sul mercato, anche se alla fine si è trasferito comunque in un grande club.