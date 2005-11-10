Fullkrug rinato nel suo Werder Brema: 7 gol in 7 partite, l'ex Milan è capocannoniere

A volte tornare a casa può essere la scelta migliore. Niklas Fullkrug lo sta dimostrando con numeri impressionanti: a 33 anni l'attaccante tedesco ha ritrovato il Werder Brema e, soprattutto, la sua versione migliore sotto porta.

Dopo un periodo complicato della carriera, tra alti e bassi e un'esperienza al Milan che non ha lasciato grandi ricordi, Fullkrug ha scelto di ripartire dal club che lo aveva consacrato in Bundesliga. Una decisione che, almeno finora, si sta rivelando vincente. Il centravanti ha iniziato la stagione con un rendimento straordinario: sette gol nelle prime sette partite, una rete praticamente in ogni gara disputata. Le sue vittime sono Hansa Lüneburg (Coppa), Lipsia, Colonia, Augusta, Borussia Dortmund e Paderborn, punito oggi con una doppietta.

Un impatto da protagonista assoluto per un giocatore che sembrava aver perso parte della sua brillantezza dopo gli ultimi anni travagliati. A Brema, invece, Fullkrug ha ritrovato fiducia, continuità e il feeling con il gol che lo aveva reso uno degli attaccanti più apprezzati del calcio tedesco.