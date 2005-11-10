Flop tra West Ham e Milan, Fullkrug riconosce: "Non ho disimparato a giocare a calcio lì"

Dopo più di un anno, Niclas Fullkrug è tornato a scorrazzare nel giro della Nazionale tedesca. Jurgen Klopp lo ha chiamato a bordo per disputare le due partite di Nations League rimanenti contro la Serbia venerdì (ore 20.45) e l'Olanda in casa lunedì (ore 20.45) con un incredibile cammino fin qui da 13 reti in 11 partite disputate nell'arco di 838 minuti (un gol ogni 64 minuti) al Werder Brema.

Dolce ritorno

"Sono felicissimo di essere tornato", ha esordito in conferenza stampa l'ex attaccante del Milan. "È un riconoscimento per il lavoro che metti e per come rendi per il tuo club. È fantastico fare di nuovo parte della nazionale e avere la possibilità di allenarsi sotto la guida di Jurgen Klopp. Ho ritrovato molti volti familiari e ne ho conosciuti parecchi nuovi. La rosa ora appare molto diversa e si percepisce davvero quanto le cose siano cambiate. Sono felice di poter semplicemente essere me stesso e che le persone reagiscano positivamente a questo".

Bomber "maturo"

Con 33 anni segnati sulla carta d'identità, Fullkrug cerca di immaginare il suo futuro: "La mia età è un dato di fatto, ma non è qualcosa a cui penso troppo. Ne ho parlato con il commissario tecnico e non ho preso minimamente sul personale le sue osservazioni. Siamo in una fase in cui l'attenzione è focalizzata sullo sviluppo dei giovani giocatori. Abbiamo diversi elementi che stanno davvero facendo un'impressione notevole in questo momento, quindi ci sono parecchie opzioni tra cui scegliere".

Flop lontano dalla patria

Fuori dalla Germania il centravanti tedesco ha faticato a sfondare, tra West Ham (un anno e mezzo) e Milan (in prestito sei mesi), eppure Fullkrug risponde: "Non sono mai stato infelice durante la mia esperienza all'estero. Sono molto grato per quelle esperienze perché c'è molto di più nella vita oltre al calcio. Naturalmente il calcio è enormemente importante, ma quando vivi all'estero puoi comunque separare la tua vita personale da quella professionale", ha detto il 33enne. "Ho portato via molti ricordi positivi da quei due anni. Il problema principale è stato che ho faticato a mantenermi in forma. Non ho disimparato a giocare a calcio in quel periodo. Sono grato che i miei compagni al Werder Brema cerchino attivamente di coinvolgermi nel nostro gioco offensivo. Non era proprio così nei miei due club precedenti".