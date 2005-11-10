Stoccarda ko, gli chiede della Nazionale. Ma Fullkrug: "Un po' di rispetto". Poi se ne va

È bastato un al Werder Brema per arrendersi allo Stoccarda in Bundesliga ieri, arrestando la propria marcia al quinto posto in classifica con 15 punti. E pure Niclas Fullkrug (33 anni) si ferma, dopo aver segnato nelle 7 partite precedenti. Tuttavia, al fischio finale, l'attaccante tedesco si è indispettito alle domande di un reporter della ZDF per la convocazione da parte del commissario tecnico della nazionale Jurgen Klopp per le imminenti partite di Nations League: "Un po' di rispetto", ha fatto notare l'ex Milan. "Abbiamo appena perso una partita. Non è questo che ho in testa in questo momento".

Niente da fare

Non ha voluto parlare nemmeno del significato della chiamata ricevuta dopo più di un anno. "Anche questo non mi interessa in questo momento. Non voglio essere scortese, ma abbiamo appena perso una partita per 1-0 contro lo Stoccarda, nonostante abbiamo fatto una buona partita. Non ci penso a cosa ci sarà la settimana prossima, non mi interessa proprio adesso", ha spiegato visibilmente irritato Fullkrug, attualmente miglior realizzatore della Bundesliga in questa stagione con 9 reti.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso

Il reporter ha insistito alla lunga, introducendo una citazione del commissario tecnico Jurgen Klopp: "Tuttavia, una citazione di Jurgen Klopp...", salvo poi essere interrotto. "No, grazie, ciao", ha replicato l'ex Milan, che ha posato il microfono sul tavolo e si è poi congedato con una stretta di mano.