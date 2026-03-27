Galles, Bellamy la prende con filosofia: "Domani il sole sorgerà ancora, e io con lui"

Dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia-Erzegovina, che ha spento il sogno mondiale del Galles, il commissario tecnico Craig Bellamy ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi: "Siamo delusi. Abbiamo giocato bene, ma avremmo potuto gestire meglio alcuni momenti della partita e lo abbiamo pagato caro", ha spiegato il tecnico gallese, facendo riferimento alla fase decisiva che ha permesso agli avversari di rientrare in gara. Nonostante l’eliminazione, Bellamy ha voluto sottolineare il valore del gruppo: "So che siamo una buona squadra e lo abbiamo dimostrato anche questa sera".

Il rimpianto più grande resta l’occasione mancata di qualificarsi per il secondo Mondiale consecutivo: "Non riuscire ad andare a due Coppe del Mondo di fila fa male. Credo che questa squadra avesse tutte le possibilità per farcela. Ora dobbiamo rialzarci e farci trovare pronti per ripartire".

Infine, il CT ha mostrato grande equilibrio anche sul piano personale: "Sto bene, credetemi, nella mia vita ho affrontato cose ben peggiori. Questo è un gioco e lo tratto come tale. Non significa che non mi importi, anzi: per me è tutto. Ma penso sempre che il sole sorgerà domani, e io con lui".