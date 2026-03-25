Galles, il ct Bellamy difende Johnson: “Può tornare decisivo, ha qualità per fare la differenza”

Nonostante il momento complicato vissuto al Crystal Palace, Brennan Johnson continua ad avere la piena fiducia del commissario tecnico del Galles Craig Bellamy. L’attaccante, arrivato a gennaio a Selhurst Park per circa 35 milioni di sterline dal Tottenham, non ha ancora trovato il primo gol con la nuova maglia e attraversa un digiuno che dura da quattro mesi, ma in nazionale la situazione potrebbe essere diversa.

Alla vigilia della semifinale playoff per il Mondiale contro la Bosnia ed Erzegovina, Bellamy ha voluto difendere il suo giocatore: “Trasferirsi durante la stagione non è mai semplice. A volte tutto funziona subito, altre serve tempo. Al Palace ha trovato una squadra già strutturata e con un sistema definito, ma sono convinto che farà bene”.

Il ct ha spiegato come il contesto tattico del Galles possa valorizzarlo maggiormente: “Il suo ritmo è stato un po’ rallentato, ma noi giochiamo in modo diverso rispetto al Crystal Palace. Io mi concentro su quello che può darci, e può darci tanto”.

Johnson in nazionale ha già dimostrato di poter incidere, come nella larga vittoria contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni, dove era stato tra i protagonisti. Bellamy lo ricorda bene: “È stato brillante, una vera minaccia con i suoi inserimenti e la capacità di attaccare la profondità. Deve continuare a puntare gli avversari e sfruttare la sua velocità”.