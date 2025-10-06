Galles, il CT sincero: "L'Inghilterra vale 1,4 miliardi, noi 170 milioni. Foste promoter di boxe..."

Il Galles di Craig Bellamy sfiderà l’Inghilterra in un’amichevole a Wembley giovedì 9 ottobre, prima della cruciale partita di qualificazione ai Mondiali contro il Belgio, in programma lunedì prossimo (13 ottobre). E in questa occasione la Nazionale dei Tre Leoni, con Tuchel come CT, si è permessa di escludere campioni dal calibro di Jude Bellingham, Phil Foden e Jack Grealish.

"L’Inghilterra ha una rosa assurda, come la Francia", ha ammesso Bellamy. "Hanno un valore di mercato di 1,4 miliardi di sterline, il nostro è di 170 milioni. Se foste un promoter di boxe, non ci mettereste nemmeno nello stesso incontro. Non sarebbe permesso", ha ironizzato il CT. "Non ci basiamo sui valori di mercato, ma il semplice fatto è che loro non hanno solo una squadra. Ne hanno due, tre, quattro… e lo stesso vale per la Francia e altre nazionali. L’Inghilterra ha tantissimi giocatori forti, ed è la verità".

E ha aggiunto: "L’altro giorno si è fatto male un terzino destro, e ne restano solo altri 24! Hanno qualcosa come sessanta giocatori a disposizione. Mi piacerebbe che anche noi fossimo messi così", la riflessione proposta dall'allenatore del Galles, che evidenzia il gap con l'Inghilterra.