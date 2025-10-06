Galles, il CT sincero: "L'Inghilterra vale 1,4 miliardi, noi 170 milioni. Foste promoter di boxe..."
Il Galles di Craig Bellamy sfiderà l’Inghilterra in un’amichevole a Wembley giovedì 9 ottobre, prima della cruciale partita di qualificazione ai Mondiali contro il Belgio, in programma lunedì prossimo (13 ottobre). E in questa occasione la Nazionale dei Tre Leoni, con Tuchel come CT, si è permessa di escludere campioni dal calibro di Jude Bellingham, Phil Foden e Jack Grealish.
"L’Inghilterra ha una rosa assurda, come la Francia", ha ammesso Bellamy. "Hanno un valore di mercato di 1,4 miliardi di sterline, il nostro è di 170 milioni. Se foste un promoter di boxe, non ci mettereste nemmeno nello stesso incontro. Non sarebbe permesso", ha ironizzato il CT. "Non ci basiamo sui valori di mercato, ma il semplice fatto è che loro non hanno solo una squadra. Ne hanno due, tre, quattro… e lo stesso vale per la Francia e altre nazionali. L’Inghilterra ha tantissimi giocatori forti, ed è la verità".
E ha aggiunto: "L’altro giorno si è fatto male un terzino destro, e ne restano solo altri 24! Hanno qualcosa come sessanta giocatori a disposizione. Mi piacerebbe che anche noi fossimo messi così", la riflessione proposta dall'allenatore del Galles, che evidenzia il gap con l'Inghilterra.
I convocati del Galles
Portieri: Karl Darlow (Leeds United), Adam Davies (Sheffield United), Tom King (Everton).
Difensori: Ben Cabango (Swansea City), Jay Dasilva (Coventry City), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Ronan Kpakio (Cardiff City), Dylan Lawlor (Cardiff City), Chris Mepham (West Bromwich Albion), Joe Rodon (Leeds United), Neco Williams (Nottingham Forest).
Centrocampisti: Ethan Ampadu (Leeds United), David Brooks (Bournemouth), Jordan James (Leicester City – in prestito dallo Stade Rennais), Josh Sheehan (Bolton Wanderers), Sorba Thomas (Stoke City), Harry Wilson (Fulham), Joel Colwill (Cardiff City), Rubin Colwill (Cardiff City).
Attaccanti: Nathan Broadhead (Wrexham), Liam Cullen (Swansea City), Mark Harris (Oxford United), Lewis Koumas (Birmingham City), Brennan Johnson (Tottenham Hotspur), Kieffer Moore (Wrexham), Isaak Davies (Cardiff City).
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.